Fenerbahçe'de bir yandan Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verilirken, diğer taraftan da haziran ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıklamıştı. Şimdilik Ali Koç’un devam etmemesi halinde aday olacağı söylenen tek kişi ise Sadettin Saran. Geri dönmeye sıcak bakmayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın ise Sadettin Saran tek aday olursa bu fikrini değiştirebileceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın yakın dostu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı bu konuyla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu ve şunları söyledi.

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç’un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran’ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan ‘Haydi arkadaşlar’ diyecek ve biz de görev alacağız."

