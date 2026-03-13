İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAVALANDI

ABD, İsrail ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırılara devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusuna ait B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının İran’daki hedeflere yönelik saldırılar için havalandığını bildirdi.

Açıklamada, “B-2 uçakları Destansı Öfke Operasyonu kapsamında görev için havalandı. Operasyonun amacı yalnızca İran rejiminin mevcut tehdidini ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma kapasitesini de engellemek” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM paylaşımında havalanan bombardıman uçaklarına ait görüntüler de yer aldı.