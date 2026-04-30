TRT Haber’in aktardığına göre Pentagon Denetçisi Jules J. Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, İran'a karşı yürüttüğü savaşın ABD'ye şu ana kadar "yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu ve bunun büyük kısmının mühimmat için harcandığını" söyledi.

Bu tutara operasyonel giderler, bakım çalışmaları ve ekipman değişimleri de dahil edildi. Hurst, harcamaların mevcut bütçe içerisindeki "beklenmedik durum operasyonları" fonlarından karşılandığını ifade etti.

Ancak bazı milletvekilleri, vergi mükelleflerinin parasının tam olarak nerelere harcandığına dair net bir döküm sunulmamasına tepki gösterdi.

Komite'nin bazı üyeleri, ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin, Amerikan halkına büyük bir ekonomik zorluk getirdiğinin altını çizdi.

Öte yandan Pentagon'un Kongreye ek fon talebinde bulunmaya hazırlandığı da bildirdi.