Polisten edinilen bilgiye göre, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında, söz konusu otele ait açık hava disko alanında bulunan DJ kulübesi açılarak içerisinden bir adet müzik aleti çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak aranan E.E.Ö. (E-43) belirlendi.

Aranmakta olan zanlı E.E.Ö., 26 Aralık 2025 tarihinde Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.