Polisten edinilen bilgiye göre, 25 Aralık 2024 tarihinde Hamitköy’de K.T. (E-24), kullanımında bulunduğu kazıcı-yükleyici araçla trafik kazası yaptı. Yapılan incelemede, K.T.’nin ehliyet sınıfının kullandığı aracı kapsamadığı gerekçesiyle, S.A. (E-26) aracılığıyla ve H.A. (E-35)’nın bilgi ve izni dahilinde H.A.’ya ait sürüş ehliyetini temin ettiği belirlendi. K.T.’nin, H.A.’nın kimliğine bürünerek işvereni H.R. (E-52) ile birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine gittiği ve sahte beyanname doldurmak suretiyle söz konusu belgeyi ilgili sigorta acentesine vererek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında K.T., H.A. ve S.A. tutuklanırken, işveren H.R.’nin arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.