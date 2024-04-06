Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeli köy girişinden köyün merkezine kadar olan 10km'lik yolda yenileme çalışmalarının 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Bakan Arıklı, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve bölge muhtarlarıyla birlikte çalışmaların yapılacağı yolda incelemelerde bulundu.

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Kazım Kafaoğlu'ndan projenin detayları hakkında bilgi alan Arıklı, "17 Nisan'da başlayacak çalışmaların 10 günde tamamlanacağı konusunda yüklenici firmadan söz aldık" dedi.

MALİYET DAİRENİN BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi'nin ihale ettiği bakım onarım çalışmaları sırasında 10 bin metre karelik yamalama yapılacak.

Bakan Arıklı, yolun ihale bedeli olan 10 milyon TL'lik kaynağın, Karayolları Dairesi'nin bütçesinden karşılanacağını, projenin tamamlanmasının ardından Girne Doğu Çevre Yolu ile ilgili çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Diğer yandan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, yolun tamir edilmesi konusunda adım atan Arıklı'ya teşekkür ederek, bölgedeki yoğun araç trafiğini rahatlatmak için Bakanlık ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.