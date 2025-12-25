TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.