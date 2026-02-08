Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025–2026 sezonu kapsamında deplasmanda oynanan maçta Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü 78–54 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte Vakıflar, sezonun 1. devresini lider olarak tamamladı.

Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Vakıflar, etkili hücum performansı ve disiplinli savunmasıyla rakibine üstünlük sağladı. Deplasmanda alınan bu sonuç, takımın sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansı bir kez daha gözler önüne serdi.

Vakıflar, ligin ikinci devresine liderlik avantajıyla girerken, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor.