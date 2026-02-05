TFF'den yapılan açıklamada Skriniar'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Asllani'nin ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle aynı şekilde 2 maçtan men edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 1 milyon 340 bin lira para cezası verilirken, kulüp görevlisi Emir Hulusi Yolaç da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapatma cezası verdi.

PFDK, Hesap.com Antalyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı toplam 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapatma cezası uyguladı. Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 80 bin lira para cezası ile çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken maç dışında 3 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir'e zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 220'şer bin lira para cezası uygulandı.

Gençlerbirliği'ne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle toplam 274 bin, Konyaspor'a da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 63 bin lira para cezası verildi.

Kocaelispor ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle toplam 840 bin lira ve bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

TRENDYOL 1. LİG

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler'e 600 bin, Alagöz Holding Iğdır FK'ye 420 bin, Boluspor'a 310 bin, Erzurumspor, SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor ve Eminevim Ümraniyespor'a da çeşitli nedenlerden dolayı 110'ar bin lira para cezası verildi.

İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırılırken İmaj Altyapı Vanspor FK oyuncusu Ivan Cedric de rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezası aldı.

Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Çekdar Orhan, ideolojik propaganda yapması sebebiyle 5 resmi müsabakadan men edildi.

Öte yandan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Güzide Gebzespor maçında müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup sayılırken takımın bir alt lige düşürülmesine ve müsabaka tarihinden itibaren Mersin İdmanyurdu ile maçı olan diğer takımların hükmen galip sayılmasına karar verildi.