Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet’e 4 bin tonluk akaryakıtın Perşembe günü ulaşacağını belirtti.

Bakan Olgun Amcaoğlu, K-Pet istasyonlarının sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkililerinin devreye girdiğini ve eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 ve 98 oktan benzin tedariği sağlandığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bugün saat 11.00’e kadar, Alpet tarafından, K- Pet istasyonlarına 109 bin 100 litrelik akaryakıt tedariki sağlandığını ve bu tedariğin devam edeceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Vatandaşı germeye gerek yok. Sosyal medya üzerinden kaos yaratmaya çalışanlara lütfen prim vermeyelim” dedi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, Altınbaş Petrol LTD. yetkililerine göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü de ayrıca teşekkür ettiğini dile getirdi.