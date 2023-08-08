Amcaoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Amcaoğlu ilk olarak Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Bolat, görüşme sırasında önümüzdeki günlerde KKTC’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Ankara temaslarına öğleden sonra da devam eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede önemli başlıklar ele alındı.

Enerji verimliliği, uzun vadeli enerji makro planda enerji stratejilerini belirlemek için eksik olan yasal altyapı bu yasal altyapıya destek çıkılması için Türkiye’nin bilgi birikiminden yararlanılması gerektiği konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı gereken önerileri sundu.

Meclis açıldıktan sonra da enerji konusunda gerekli yasal altyapının tamamlanması bu alanda yasaların hızlıca geçmesi ve uygulanmaya konmasıyla ilgili ortak karar alındı.

Görüşmede, enterkonnekte konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemi vurgulanarak, Türkiye Enerji Bakanlığı’nın şu ana kadar yaptığı ulusal ve uluslararası girişimler anlatıldı.

Bu konuda bir yol haritası belirlenerek, teknik ekiplerin neler yapması gerektiği ve nasıl bir zaman çizelgesi yapacağı ve o alanda da nasıl yürüyeceğinin konuşulmasıyla, bu ayın sonlarına doğru bu alanda bir toplantı daha yapılacak ve teknik ekipler çalışmaya başlayacak.

Enerji noksanlığı ve talebin yüksekliğinden dolayı bazı günlerde bazı saatlerde enerji kesintilerinin yol açtığı durumlarda toplantı gündemindeydi.

Bu alanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enerji ihtiyacını karşılayacak özellikle mobil sistemlerin adaya yerleştirilmesi enterkornekte öncesi bazı sorunların giderilmesiyle ilgili olarak iki farklı alternatif üzerinde durularak Türkiye Enerji Bakanlığı’nın iki hafta içerisinde çalışmasını yaparak bilgi vermesine de karar verildi.

Özellikle Avrupa Birliği ile uluslararası ülkelerde Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu yeşil enerji konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha öncü ve daha bilinir olabilmesi için birtakım yasal altyapıların nasıl tamamlanacağı, bununla ilgili olarak da Avrupa Birliği’nin bilgilendirilmesi için gereken çalışmaların yapılması bir takvime bağlandı.