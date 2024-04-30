Cumhurbaşkanı Tatar, işçi ve emekçinin bir devlet ve bir ülke için en başta gelen unsur olduğunu vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı barış ve huzur içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün, emeğin ve emekçinin değerini bir kez daha hatırlatmakta, dayanışma ve birlik ruhumuzu pekiştirmektedir.

Bizler, işçi ve emekçinin katkısının bir Devlet, bir ülke için en başta gelen unsur olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bu kesimin, çalışma koşullarını, yaşam seviyesini ileri taşımak, haklarını koruyup geliştirmek suretiyle üretimi en üst seviyeye çıkarmayı ödev sayıyoruz. Kıbrıs Türkü bugünlere emekçisi, iş dünyası, öğretmeni, memurunun verdiği yoğun mücadele ile gelmiştir. Yine öyle olacaktır. Zorlukları birlikte aşacak, ülkemizi daha güzel, daha parlak yarınlara taşıyacağız.

Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için fedakarca çalışan, üreten ve emek veren tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Sizler, ülkemizin geleceğini inşa eden en değerli unsurlarsınız.

Bu vesileyle, şehit emekçilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyorum.”