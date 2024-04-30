Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Pandemiden bu yana ekonominin gelişimini rakamlarla açıklayan Amcaoğlu, alım gücünün sadece kamu personeli için değil reel sektör çalışanları için de korunması için gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Amcaoğlu, 118 bin çalışan sayısının pandemide 88 bine düştüğünü ancak şu anda 138 bine çıktığına işaret ederek, ülke ekonomisinin tüm sıkıntılara rağmen hâlâ resesyona girmediğinin net şekilde ortada olduğunu ifade etti.

İnşaat sektöründeki yeni mevzuatların kapıların kapanmasını değil açık kalması gerektiği öngörüsüyle hareket etmeleri gerektiğini bildiklerini kaydeden Amcaoğlu mevcut sanayi yapısının getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.