Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

TEŞEKKÜRLER...

Bu havaalanı için çok şeyler söylendi. Çok şeyler yazıldı. Bir kaşık suda fırtınalar koparıldı.

Spekülasyonların, ajitasyonların, dedikodu ve iftiraların ardı arkası kesilmedi.

Neticede bu havaalanı, geç de olsa dün açıldı ve Kıbrıs Türkü muazzam bir yatırımın sahibi oldu.

Yatırımın büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum; Bu dev yatırım, önceki gün ekspertiz raporları doğrultusunda tam 450 milyon Avroya Uluslararası bir şirket tarafından sigorta edildi...

Biz işbaşına geldiğimizde Yeni Terminal binasının daha uzun süre bitmesi mümkün gözükmüyordu. Yüklenici firma ile Bakanlığımız ve diğer kurumlar arasında yüzlerce sorun ve şartnameden kaynaklanan birçok engel vardı.

Yüklenici Firma ile mahkemeleşmemiz halinde bu sorunların çözümü gelecek nesillere kalabilir ve bu muhteşem yatırım çürümeye terk edilebilirdi.

Çare hakeme gitmekti. Zaten bütün Uluslararası yatırımlarda "Tahkim" olurdu. Biz de Anavatan Türkiye’nin ehil kurumlarının hakem olmasını gerektiğini düşündük.. Bunu Türkiye’nin en yüksek makamlarına ilettik. Ricamız kabul edildi. TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havaalanındaki sorunların halli için arabulucu olarak görevlendirildi.

Türkiye’de Devlet Havameydanları İşletmeleri ve TC Elçiliği bu dönemde muazzam bir rol üstlendi. KKTC Maliye Bakanlığı personeli ve hukukçuları KKTC’nin kuruşunun heba olmaması için aylarca muazzam bir kavga verdiler. Zaman zaman Merkez Bankasından da görüşler alındı. Ulaştırma Bakanlığımızın personeli teknik ve idari açıdan tam bir sorumluluk üstlenip süreçte liderlik yaptılar.

Ercan Havaalanında, Ulaştırma Bakanlığında ve Büyükelçilikte 8-10 saat süren toplantılar yaptık. En son Ankara Külliyede saat 15.00'te başlayan toplantı gece saat 24.00'te bitti. Orada Emrullah Turanlı'nın 5-6 ağrı kesiciyi alıp buz torbasını kafasına koyduğu enstantaneyi hayatım boyunca unutmayacağım.

Bitmedi Lefkoşa'da Elçilikte 7-8 saat süren iki toplantı daha yapılarak süreç noktalandı.

Ben bu süreçte sorunların çözümü için gerekli talimatı veren TC Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğana, süreci başlatan ve süreci takip eden Fuat Oktay ve Cevdet Yılmaz'a, Süreci yakından takip eden ve sürdüren Ulaştırma Bakanları Adil Karaismailoğlu ve Abdülkadir Uraloğlu'na, bu süreçte koordinasyonu mükemmel bir şekilde yapan Büyükelçi Ali Murat Başçeri'ye, süreçte hem hukukçu hem de müzakereci rolü oynayan Büyükelçi Metin Feyzioğlu'na, Büyükelçilik görevlilerine ve Ömer Cihan'a, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Başbakanımız Ünal Üstel'e, Maliye Bakanımız Alişan Şan'a, Maliye Bakanlığı Müsteşar ve hukukçularına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü de Bakanlık Müsteşarım Enver Öztürk'e, PİD Müdürüm Oğuz Akçay'a ve Kontrol Heyetindeki tüm arkadaşlarıma, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve ekibine sunuyorum. KKTC Bürokrasi tarihinde ek mesai almadan, cumartesi pazar demeden gece yarılarına kadar çalışarak projeleri imzalayan kontrol ekibimi saygı ile selamlıyorum. Bu süreçte liderlik görevini yürüten ve bana güvenerek geçici kabul yetkisi veren Bakanlar Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum.

Bir diğer teşekkür de Değirmenlik Belediye Başkanım Ali Karavezirler’e. Her türlü beledi hizmeti anında yerine getirdi.

Adını unuttuğum ama sürece katkı koyan diğer arkadaşlarımdan da özür diliyorum.

Bir teşekkür de Taşyapıya. ülkemize böyle bir eseri kazandıran, mahkemelere gidebilecekken Hakem ve Arabulucu Formülünü kabul eden ve günün sonunda uzlaşı metnine imza atan Taşyapı yetkililerine de teşekkür ediyorum.

Bu havaalanı projesi, her türlü eksikliğine, şartname yanlışlığına rağmen son derece yararlı bir proje olmuştur.

Ülkemiz, bu havaalanından şimdiye kadar yaklaşık 350 milyon Avro para kazanmıştır. Bu gelirini, her yıl daha da artıracak ve sürenin sonunda havaalanın da sahibi olacaktır.

Şimdi arkanıza yaslanın. Kendinize bir kahve söyleyin. Keyifle yudumlayın...