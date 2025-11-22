Kabulün ardından Denktaş'ın özel konutunda ikili baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi.

​Ülke turizmini tanıtma çalışmaları kapsamında Polonya'nın KKTC'yi tercih eden 3. Yabancı ülke olduğunu anlatan Ataoğlu, gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Denktaş'ın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

​Görüşmede konuşan Bakan Ataoğlu, Büyükelçi Denktaş'ın ülke turizmini ve KKTC'nin yaşadığı sıkıntıları yakından bilen bir isim olduğunu söyleyerek, ülke turizminin Polonya'da tanıtılması noktasında Büyükelçi Denktaş'tan destek sözü aldıklarını da ifade etti.



​Ziyaret kapsamında yalnızca turizm alanındaki fırsatlar değil, aynı zamanda Kıbrıs meselesinin güncel boyutları da ayrıntılı şekilde ele alındı. Polonya’ya gerçekleştirilen temaslar ve Büyükelçi Denktaş ile yapılan görüşme, ülkenin turizm potansiyelini uluslararası ölçekte görünür kılma çabalarına stratejik bir katkı sağlarken, bölgesel dengeleri etkileyen siyasi gelişmelerin de karşılıklı değerlendirilmesine olanak sundu.

KKTC'nin iç siyaseti ve ülke gündemine de değinilen görüşme hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.