Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, üreticilerin karşılaştığı zorluklar, pazarlama imkanları, destek mekanizmaları ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Bakan Çavuş, Yeşilırmak’ın tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Yeşilırmak halkının da katıldığı toplantıda, su kaynaklarının etkin kullanımı, modern tarım teknikleri, ihracat imkanları ve üreticilere yönelik teşvikler hakkında bilgi verildi.

Bakan Çavuş, üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyerek, bakanlık olarak sektörün gelişimi için atılacak adımlara değindi.

Bakan Çavuş’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ile bölge tarım dairesi yetkilileri eşlik etti.

-Bakan Çavuş üreticilerle birlikte bahçeleri gezdi

Bakan Çavuş toplantının ardından, üreticilerle birlikte Yeşilırmak’taki avokado, çilek ve muz bahçelerini gezerek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı, Bakanlık olarak verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda, bölge halkı ve üreticiler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Çavuş’a teşekkürlerini sundu.

Bakan Çavuş ise, üretimin sürdürülebilirliği ve bölgenin kalkınması için bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.