Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nda yapılacak olan düzenlemeleri ve sendikaların sunduğu talepleri madde madde açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Öğretmenler Yasası’nda yaptıkları değişiklikleri kamuoyu ile paylaştıklarını, toplumun ve öğretmenlerin yanıltılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Sendikaların yaptığı açıklamaları her gün takip ettiğini ve söylemlerinin hep aynı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bizler ülkeye daha iyi hizmet etmenin yollarını ararken, sendikalar yaptıkları grevler ile öğrencilerimizi ve velilerimizi mağdur ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ailelere de seslenerek yaşadık mağduriyetin ve kayıpların farkında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada üzüntülü olduğumuzu belirtmek isterim. Mağduriyetinizin farkındayız ancak bu kayıplarımızı gidermek için gereken ne varsa yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Bu bağlamda yaşanılan kayıpların giderilmesi için mevcut akademik takvimin yeniden düzenleneceğini de belirten Çavuşoğlu, “Öğretmenimizin 42 günlük yaz tatiline dokunulmayacak şekilde akademik takvimi yeniden düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz endişe etmesin. Yaşanılan kayıplar yapılacak düzenleme ile mutlaka telafi edilecektir.” dedi.

Çavuşoğlu, sendikalara, öğrencileri ve aileleri daha fazla mağdur etmemek için klasikleşmiş sendikacılık anlayışından vazgeçmeleri ve eylemlerine son vermeleri çağrısında da bulundu.