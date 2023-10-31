Eğitimde “Skandal üstüne skandal!” yaşanırken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalar da “Hayret üstüne hayret!” yaratıyor gerçekten…

Önce Sayın Bakanın Meclis Genel Kurulu’nda “Okullarda dökülen sıvalar” için bulduğu “Çekiç” yöntemi, sonrasında da katıldığı televizyon programında, “Okullardaki tuvalet kâğıdı kullanımının israf boyutunda olduğunu” açıklaması…

…

Eğitimin neye battığını ben söylemek istemiyorum, hepiniz görüyorsunuz zaten…

“Çamura!” diye açıklama yapayım da yanlış anlaşılma olmasın…

Malum 3 hafta önce yağan yağmurlarda bizim KLİMALI KONTEYNER sınıflarımız çamura batmıştı…

…

Neyse…

Sanıyorum ki sayın bakanın son zamanlarda sinirleri biraz bozuk olacak ki ne aldığı kararlar ne de yaptığı açıklamalar kamuoyu tarafından karşılık bulmuyor…

Tam tersine tepki topluyor…

Hatta yapılan açıklamaların “Saçmalık!” boyutunda olduğunu söyleyenler bile var…

Ancak sayın bakan sorunun kaynağına bakmak yerine yaşanan sıkıntılar karşısında Whatsapp gruplarında “BAZI GAZETECİLERİ” ve mecliste ise “DİĞER BAKANLIKLARI” suçluyor…

Herkes suçlu…

Ancak kendisi yani Milli Eğitim Bakanı olarak yaşanan bu süreci iyi yönetiyormuş…

…

Sayın Çavuşoğlu…

Hiç kolay zamanlar geçirmediniz…

Kabine değişikliği oldu, onca çabanıza rağmen İÇİŞLERİ BAKANI da olamadınız…

“Hayal ettiğiniz ‘O’ destek” de gelmedi uzaklardan…

Koltuk kapmacayla koskoca yaz dönemi geçti gitti okullarda çivi bile çakmaya zaman olmadı…

Kitapların arkasında da duramadınız yetmedi her gün başka açıklama yaptınız ve kamuoyunun güvenini TAMAMIYLA kaybettiniz…

Eğitim grevle başladı, grevle devam ediyor…

Okul kantinlerinde satılan tostlardan tutun da öğleden sonra yapılmayan dersler yüzünden çocukların ortada kalmasına, sınıflarda dökülen sıvalara ve okullardaki tuvalet kâğıtlarına kadar EĞİTİMİN KALİTESİ dışında eğitimdeki her şey konuşuluyor…

Eğitimin kalitesini tartışmaya daha çok var…

Bir tuvalet kâğıdı memleket sorunu haline geliyorsa eğer eğitimin kalitesini tartışmaya aslında gerek bile yok durum ortada ama neyse…

Şimdi konumuz eğitimin kalitesi değil…

…

Nerede kalmıştık?

Sayın Çavuşoğlu…

Haleti ruhiyetinize bakınca sanıyorum ki derin bir METAL YORGUNLUĞU ve DEPRESYON dönemi yaşıyorsunuz…

Yaptığınız açıklamalardan, verdiğiniz tepkilerden, sağda solda “BAZI GAZETECİLER” hakkında “YALAN SÖYLÜYORLAR BANA İFTİRA ATIYOLAR” diye konuşmalarınızdan ben bunu anlıyorum…

İsterseniz bir süre tatil çıkın…

İyi gelir…

Bir de…

Ada küçük malum başkaları hakkında konuşurken dikkatli olun…

Dost var, düşman daha çok var…

…

Ha bir de bir şey daha sormak istiyorum…

Unutuldu sanmayın sakın…

Girne Anafartalar Lisesi’nin Öğretmenler Odası’nda yaşanan ve bir genç kızın başörtüsünün zorla çıkarılıp ama kamuoyuna “Kendi rızası ile çıkardı bonesi ile diplomasını aldı” diye pazarlanan olayla ilgili olarak ne yaptınız?

Bir soruşturma başlattınız mı bakanlık içerisinde?

Yoksa sadece “Emekliliğin yanmasın” diye bazı kişiler tehdit edilip olay örtbas mı edildi?

O genç kızın başörtüsüne uzanan eller için bir soruşturmanız oldu mu?

Veya bir yaptırım?

Yoksa herkes güle oynaya hiçbir şey olmamış gibi “Bizim başörtülü öğretmenlerimiz de var” açıklamalarının ardından hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam mı ediyor?

…

Tatil için en güzel mevsimlerdeyiz…

Önerimi gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum…