Geçtiğimiz gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi 112 acil ekibinin çağrı üzerine gittiği bir hastaya müdahale ettiği sırada üzücü şiddet olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Dinçyürek, bu tür davranışların sağlık hizmetinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulmasına zarar verdiğini” belirtti.

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullanan Dinçyürek, olaylarla ilgili tüm detaylı bilgileri aldığını, gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin bizzat takipçisi olacağını kamuoyuna duyurdu.

Bakan Dinçyürek, sağlık hizmetinin güvenli bir ortamda sunulmasının hem çalışanların hem de hastaların hakkı olduğunu vurgulayarak, “Şiddet olaylarının tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atmakta kararlıyız” dedi.