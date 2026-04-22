Bakan Dinçyürek, şu ifadelerde bulundu;

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; coşkumuzu ve sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir gündür. 23 Nisan, dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirerek tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşayabileceği bir geleceğin temelini oluşturmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü göstergesidir.

Çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”