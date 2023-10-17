Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Ertuğruloğlu, “İsrail’in, sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Gazze’de bir hastaneyi hedef alması sonucu yaşanan trajik can kayıpları, İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sivillere yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“Barbarca saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı Filistin halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” diyen Ertuğruloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yaşanan vahşetin son bulması ve bölgeye kalıcı barış gelmesi için başta BM olmak üzere, uluslararası camiayı etkin bir şekilde harekete geçmeye davet ediyoruz.”