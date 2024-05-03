Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda açık olan işletmelerle ilgili bizzat kendisinin de katıldığı denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, “Toplamda 18 müfettişle yola çıktık, sabah 8:30’dan akşam 18.00’e kadar denetim yapıldı. Toplam denetlenen 578 iş yeri kayıt altına alındı. Bu işletmelerin 130 tanesi de 1 Mayıs İşçi Bayramı’yla ilgili bilgi sahibi olmayanlar hakkında yasal hüküm yeniden hatırlatıldı” dedi.

"Mayıs ayı maaşlarının Sosyal Sigortalara ve İhtiyat Sandığı’na verilme süresi 20 Haziran'dır" diyen Bakan Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu 578 işletmeyi kayıt altına aldık ve bizzat ben 21 Haziran’dan itibaren gideceğim ve denetleme yaptığımız bu işletmelerin birikimlerini kontrol edeceğim. Bizim denetimlerimiz sözde kalmadı. Gönyeli’den Lefkoşa’ya kadar iş yerlerinin yüzde 85’inin kapalı olduğunu gördüm. Bazı restoranlar, kafeler ve marketler açıktı. Onun dışındaki büyük şirketlerin büyük kısmı kapalıydı.”