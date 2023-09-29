GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

KKTC'de infial yaratan ve kamuoyunun gündemine gelen "REÇETE VURGUNU" operasyonunun ardından Sosyal Sigortalı hastalar, ilaçlarına erişimde sıkıntı yaşıyor.

Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, konuyla ilgili olarak bakanlığın ilaca erişim ile ilgili herhangi bir genelgesinin olmadığını, aksine kronik hastaların ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak adına, Pazartesi gününden itibaren 1 aylık olan reçetelerin süresinin 6 aya çıkarılacağını söyledi.

Gardiyanoğlu, "Kamuoyunda bazı çevreler tarafından bakanlığımızın ilaç vermediğine dair iddialar ortaya atılmakta ve hastaların ilaca erişimi engellenmektedir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Aksine kronik hastalarımızın reçete süreleri Pazartesi gününden itibaren 1 aydan 6 aya çıkarılacaktır. Yani ilaca erişimi engelleyici değil, kolaylaştırıcı adımlarımız mevcuttur" dedi.

Konuşmasının devamında Gardiyanoğlu, "Ancak bazı doktor ve eczaneler korkuyor ve hastalara ilaç olmadığını, bakanlığın ilaç vermediğini söylüyor. Böyle bir durum kesinlikle yoktur" şeklinde konuştu.