Girne-Değirmenlik ana yolunda Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı engelli bireyleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu minibüste bulunan 7 engelli birey ve minibüs şoförü hafif yaralı olarak müşahede altına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kazanın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bakan Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile birlikte önce Girne Akçicek Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek ilgili doktoralardan yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Gardiyanoğlu, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İki kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasından dolayı son derece üzgünüz. Engelli bireylerimiz ve minibüs şoförümüz kazayı çeşitli yaralarla atlatmışlardır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayı duyar duymaz buraya geldik. Tedavileri devam etmektedir. Tüm bu süreçte bizler yanlarındayız. Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet tüm yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.