Bakan Hasipoğlu mesajında, engellilerin yaşadığı sorunların yalnızca kendilerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirterek, “Engellilerimizin haklarının korunması ve toplumsal yaşamdan kopmadan sürdürülebilir bir şekilde yaşamalarını sağlamak bakanlığımızın öncelikli görevidir” dedi.

Bakanlık, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla engellilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, Çalışma Dairesi aracılığıyla ise istihdamlarını desteklemeyi sürdürüyor. Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta hizmet veren üç engelli rehabilitasyon merkezinde 99 özel gereksinimli genç faydalanıyor. Demirhan Engelsiz Yaşam Evi, 28 kişilik kapasitesiyle engellilere güvenli bir yaşam ve sosyal uyum ortamı sunuyor.

Yeni Erenköy Rehabilitasyon Merkezi ve Otizm Merkezi ise 2026 yılında hizmete açılacak. Çalışma Dairesi Özel İstihdam Şubesi’ne kayıtlı 5,798 engelli nakdi destek alıyor, kamuda 40, özel sektörde 57 engelli istihdam ediliyor.

Hasipoğlu, engellilerin önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında her alanda başarı gösterebileceğini vurguladı. Bakan, mesajında, “Engellilerimizin hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.