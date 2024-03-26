-Oğuz

Genel Kurulda söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki sorunları bildiklerini dile getirerek, Maliye ve Ekonomi Bakanlığının marketlerle ilgili denetimler yaptığını söyledi.

Ülkedeki kaçak sorununun hep dillendirildiğini ve kaçak sayısının bilinmediğini dile getiren Oğuz, ülkeye başka amaçlarla gelip başka amaçlar için kalındığının tespit edildiğini kaydetti.

Denetim eksikliğinin her yerde olduğunu ve denetimlerin yapılması gerektiğini dile getiren Oğuz, denetim eksikliğinden kaynaklanan ve bugün yapılan soruşturmaların da sonuna kadar gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Temizlerin kirlileri temizlemesi gerektiğini dile getiren Oğuz, yapan ile yapmayanın ayırt edilmesi gerektiğini ve yapanın da cezasını sonuna kadar çekmesi gerektiğini belirtti.

Kişilerin işlediği suçun partilere mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Oğuz, herkesin yaptığının bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.

Oğuz, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkeye öğrenci olarak gelenlerin öğrencilik yapması gerektiğini dile getiren Oğuz, kurumların sürekli denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Yükseköğrenimin önemli olduğunu fakat ülkenin güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getiren Oğuz, ülkeye herkesin sokulmadığını söyledi ve ülkede kanunsuz kalanlar ile ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Oğuz, içerdeki kayıt dışı iş gücünün kayıt altına alınması ve yurt dışındaki kaynağın çalışmalar tamamladıktan sonra açılması konusunda çalışma yapıldığını belirtti.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

KKTC’nin yaşamakta olduğu enflasyon baskısı ve raf fiyatlarına değinen Uluçay, raf fiyatlarının açıklanan enflasyonun üzerinde olduğunu ve insanların yoksullaştığını kaydetti.

İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamları paylaşan Uluçay, hayat pahalılığı uygulamasının yılda 3 kez çıkarıldığını fakat yüksek enflasyon olduğu süreçte hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir olmasının mantıklı olacağını kaydetti.

2022-2023 yılının enflasyon oranlarını okuyan Uluçay, hayat pahalılığının iki ayda bir yapılamasının doğru olduğunu belirtti.

Uluçay, dünya genelinde gıda fiyatları üzerine yapılan araştırmayı okuyarak, Türkiye’deki gıda fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Türkiye’de yapılan araştırmada gıda fiyatlarındaki artışların daha da devam edeceği beklentisi ve endişesi olduğunu dile getiren Uluçay, araştırmada ayrıca Türkiye’nin en önemli sorunun ekonomi olduğu sonucunun çıktığını belirtti.

Yapılan araştırmada, hissedilen enflasyonun resmi olarak açıklanan enflasyon oranından fazla olduğunu dile getiren Uluçay, KKTC’de yaşanmakta olan sıkıntıların TC’de yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Bankaların ticari kredi faizlerini artırmaya başladığını da kaydeden Uluçay, KKTC’de üretim faaliyetlerinin nasıl aşağıya çekilebileceğini ve üretimin nasıl desteklenebileceğini sordu.

-Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün, “Değerler Eğitimi ve Sosyal Sorunlarla İlişkisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Küçük, kişi veya kişilerin yanlışlarının partilere ve ülke siyasetine mal etmenin yanlış olduğunu kaydetti.

Toplumsal sorunları gündeme getirerek çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiren Küçük, akran zorbalığının toplumsal soruna dönüştüğünü ve değerler eğitiminin içselleştirilemediğini ve soysal sorunların arttığını belirtti.

Okullarda ve okul sonrasında yaşanan akran zorbalığının ele alınması gerektiğine dikkat çeken Küçük, bu sorunun sadece bir Bakanlığa ait olmadığını kaydetti ve pandemi ile birlikte sorunların arttığını kaydetti.

OECD araştırma sonuçlarını da okuyan Küçük, araştırmada dört farklı zorbalık türünün ölçüldüğünü ve OECD ülkelerinde her 10 çocuktan 3’ünün akran zorbalığı yaşadığının ifade edildiğini kaydetti ve KKTC’de de bu durumun yaşandığını belirtti.

Değerler eğitimi ile okullardaki sorunların aşılması için bazı ülkelerde seferberlik başlatıldığını dile getiren Küçük, okullarda istenmeyen davranışların, şiddet ve saldırganlık eyleminin arttığının görüldüğünü kaydetti.

Çocukların kendilerini ispat etmesi için bazı davranışlar yaptığına da dikkat çeken Küçük, pandemi döneminde artan akran zorbalığının, siber zorbalığın kullanımı ile arttığının görüldüğünü bilimsel çalışmalarda gördüklerini belirtti.

Sorunların ortaya çıkmadan önce önlem alınması gerektiğini dile getiren Küçük, eğitim politikalarının düşünülerek planlanması gerektiğini kaydetti.

Dijital mecraların incelenmesi için acil düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Küçük, çocukların dijital mecralardan etkilenerek hareket edebileceğinden akran zorbalığı açısından çok daha tehlikeli olabileceğini belirtti.

Öğrencilerin dijital okuryazarlığının artırılması gerektiğini de dile getiren Küçük, bilimsel verilerde akran zorbalığının çocukları olumsuz etkilediğini ve ileriki yıllarda suç unsurlarına meyilli olunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Bilimsel araştırmalarda, zorbalık yapan ve yapılan çocuklarda birçok psikolojik sorunlar oluştuğunu dile getiren Küçük, zorbalık anında seyirci olarak kalan çocuklarda da olumsuz etkilenmenin yaşandığının görüldüğünü kaydetti.

Değerlerin gelişmesi halinde akran zorbalığının ve sosyal sorunların azalacağını dile getiren Küçük, beceri tabanlı eğitim ve öğretimin çok önemli olduğunu da kaydetti.

Akansoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, ülkedeki son gelişmeler konusunda söz alarak, geçen hafta meclisi temsilen 3 milletvekiliyle Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Cenevre’ye giderek, temaslar yaptıklarını anlattı.

Cenevre’de, özellikle Bahreyn, Azerbaycan, Pakistan milletvekilleriyle ve bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve milletvekilleriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Akansoy, yaptıkları görüşmelerde Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin kontrollü bir şekilde devam ettirilmesi yönünde fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Parlamentolar Arası Birlik toplantısının bu yıl 148’incisinin gerçekleştirildiğine değinen Akansoy, bu toplantının önemini vurguladı.

Kendilerine yapılan davetin, diğer devletlere yapılan gibi olmadığını, “toplantılara geliniz, kolaylaştırıcılar aracılığıyla Rum milletvekilleriyle görüşünüz” şeklinde olduğuna dikkat çeken Akansoy, Cumhuriyet Meclisinin bir birim oluşturarak bu toplantılara nasıl daha fazla katılabileceğimiz yönünde çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Akansoy, kendilerinin diğer milletvekillerinden ayrı olarak “yerel temsilci” olarak orada olduklarına dikkat çekerek, geçen yıl “gerekli görüşmeler yapılmadan” Bahreyn’deki toplantıda bayrak açılmasının bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyledi.

Toplantılarda, herhangi bir tanıma ve pozisyon yükseltmesi olmadan bu toplantıların Kıbrıs’ta yapılması önerisinde bulunduklarını ifade eden Akansoy, Rum heyetin ise bunun yerine müzakerelere odaklanılması görüşünü ortaya koyduğunu belirtti, Rum heyetinin Kıbrıslı Türklerin “siyasi eşitlik” konusunda hassasiyetlerine önem verdiklerini dile getirdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta ortak zemin arayışı için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi atanmasının da önemli olduğunu kaydeden Akansoy, bu süreçte tüm siyasi partilerin katılımcı ve katkı koyucu olması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Akansoy, basından elde ettikleri bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakerelerin başlaması için ambargoların kaldırılması veya Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması gibi ön koşulları olduğunu söyleyerek, bunu “arabayı atın önüne koymak” olarak nitelendirdi, bu yaklaşımın kabul görmeyeceğini dile getirdi.

Akansoy, müzakere sürecinde BM zemini ve BM parametrelerinin öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu süreçteki açıklamalarına da eleştirilerde bulunan Akansoy, “keşke sahip olduğumuz farklı görüşler, bir zenginlik yaratabilse.” dedi. Akansoy, bu noktada, Parlamentolar Arası Birlik toplantısındaki heyette yer alan milletvekilleri ortak bir söyleme sahip olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Şahiner

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, ülkedeki enflasyon ve piyasadaki fiyatlar üzerine yaptığı konuşmasında, enflasyonun “acı bir boyuta” ulaştığını savunarak, halkın nefes alamayacak durumda olduğunu, gelecek yıllarda beslenmede bile sıkıntı yaşayacak bir neslin olacağını öne sürdü.

“Üretimin her bacağı kan ağlıyor” diyen Şahiner, özellikle narenciye sektörüne işaret ederek, “Eskiden ‘narenciyede kesim başladı’ derken hasat kastediliyordu, ancak şu anda bu ‘kökünden sökmek’ anlamına geliyor.” diye konuştu. Şahiner, bunun sonucunun Güzelyurt ve Lefke’den artan göç olacağını ileri sürdü.

Sektörlerde her zaman önemli olanın denetim olduğunu söylediklerini ancak bundan önce üretimin her aşamasını etkileyen giderlerin azaltılması gerektiğini ifade eden Şahiner, bunların en başında elektrik fiyatlarının geldiğini kaydetti.

Şahiner, AKSA şirketi ile “türlü türlü yalanlarla” imzalanan sözleşmenin faturasının üreticilere yansıdığını ve yansımaya devam edeceğini ileri sürdü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna (Kıb-Tek) yapılacak yatırım yerine AKSA ile sözleşme yapılarak, 60 milyon doların halkın cebinden alındığını ve şirkete verildiğini iddia etti.

Bu sözleşmenin getirdiği maliyeti ileriki dönemlerde de artan zamlarla faturaya yansımaya devam edeceğini söyleyen Şahiner, yıl içerisinde faturaların 2 katına çıkacağını savundu, “AKSA ile sözleşmenin bir an önce iptal edilmesi ve Kıb-Tek’e yatırım yapılması” çağrısında bulundu.

Şahiner, enflasyonla mücadelede parasal kaynağa ihtiyaç duyulmayan adımlar da atılabileceğini kaydederek, buna örnek olarak, hal yasası kapsamında hallerin kurulması, dış pazar arayışına girilmesi, kooperatifçiliğin kurulması, kamusal hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi adımları sıraladı.

Hükümetin enflasyonla olan mücadeledeki yaklaşımını eleştiren Milletvekili Şahiner, “Ekonomik olarak nefes alamayan bir ülke yarattınız.” diye konuştu.

- Özuslu

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, son siyasi gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmasında, Milletvekili Doğuş Derya’nın iddialarına işaret ederek, kendi diplomalarının denetlenebileceği çağrısında bulundu, diğer milletvekillerinin de aynısını yapması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, ilgili kurumlardan aldığı veriler ışığında kayıt dışılıkla ilgili bazı rakamları paylaşarak, “kayıt dışı öğrenciler kayıt dışı işçileri solladı.” dedi.

Öğrenci sayılarındaki oranlara bakıldığında, kayıt dışı öğrencilerin toplam öğrenci sayısının yüzde 32’ye tekabül ettiğini kaydeden Özuslu, “Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp, ya da ortada yok.” dedi.

İşçilerle alakalı da 73 bin kusur çalışma amacıyla gelen kişi olduğunu paylaşan Özuslu, bunlardan 61 bininin sigortalı olduğunu, 12 bininin de kaçak/kayıp olarak görüldüğünü kaydetti, oranın yüzde 19 olduğuna dikkat çekti.

Özuslu, Nijerya’dan ülkeye çalışmak için gelen bir kişinin ülkede yaşadıklarına dair bir köşe yazısını da milletvekillerine okudu, “Her tarafımız acıyor, kanıyor.” dedi.

Bugünün döviz kurlarını hatırlatan Milletvekili Özuslu, “piyasada denetim yapılacağına dair açıklamaların” uygulamada görülemediğini savundu.

Yapılan tüm iddialara karşın Başbakan’ın sessiz kalmasını da eleştiri getiren Özuslu, iktidara “aynaya bakma” çağrısında bulundu.

Milletvekili Özuslu, “Bu memleketi batırdınız. Bu memlekette olmaktan utanma noktasına doğru sürükleniyoruz. Memlekete yabancılaşıyoruz.” dedi.

Eğitim kurumlarında yapılan zamlara da değinen Özuslu, “Bu zamlarla kim nasıl eğitim görecek?” diye sordu, nüfusun belli olmamasından dolayı da devlet okullarının yeterli olmadığını ileri sürdü.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamlandı. Bir sonraki toplantı 1 Nisan Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.