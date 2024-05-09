Eğitim, İSG uzmanlarının katılımıyla İntergaz tesisindeki eğitim salonunda yer aldı.

Birlik Başkanı Güvenç Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, ülkede yangın risklerine karşı alınmayan önlemler yüzünden yangınlar çıktığını ifade ederek “Yangın güvenliği konusunda eğitim, bilinçlendirme ve gerekli ekipmanların kullanımı ile tüm güvenlik önlemlerinin sağlanması gerekmektedir.” dedi.

Tatbikata gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Yüksel, aktif ve pasif yangın güvenlik önlemlerinin hayati önemini vurguladı.