İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 Evrensel Hasta Hakları Derneği: Akıl sağlığı hizmetlerine ihtiyaç daha da arttı  Evrensel Hasta Hakları Derneği: Akıl sağlığı hizmetlerine ihtiyaç daha da arttı

 Nezaket ziyareti çevresinde gerçekleşen görüşmede bakan Oğuz’a odanın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi de verildi.