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Nezaket ziyareti çevresinde gerçekleşen görüşmede bakan Oğuz’a odanın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi de verildi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği: Akıl sağlığı hizmetlerine ihtiyaç daha da arttı

Evrensel Hasta Hakları Derneği: Akıl sağlığı hizmetlerine ihtiyaç daha da arttı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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