Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."