Hazine ve Maliye Bakanlığının Euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar Euro oldu. İhraç tutarı 21 Mart'ta hesaplara geçecek. İhraca ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek." ifadesini kullandı.

Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.

İHRAÇ DÜN SONUÇLANDI

Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek.

21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tahvile ilişkin olarak X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"EN YÜKSEK TUTARLI AVRO İHRACIMIZI YAPTIK"

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu.

"ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.