Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Taçoy Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili yasanın 6 aydır hazır olduğunu ama personel alımı konusunda personel dairesi ile anlaşamadıklarını söyledi.

“Kamudan birinin atanmasını ben istemiyorum. Çünkü orası özellikli bir yer. Personelin özellikli olması ve sözleşmeli olarak çalışması gerekiyor” diyen Taçoy, bu konuda personel dairesi ile anlaşamadıklarını kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nden çalınan kabloların değerinin 400 bin pound olduğunu belirten Taçoy, bu parayı bulduğunu vurguladı.

Bakan Taçoy şöyle devam etti:

“Bu işi vakıflar ile engelli yatı evini özel bir yönetime kavuşturup bir an önce açmak istiyorum. Bir sözleşme hazırladık. İnşallah olur biter ve bir an önce açarız. Buna inanıyorum.”

Kaynak: Haber Kıbrıs