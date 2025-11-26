Bunlar da ilginizi çekebilir

T.C. uyruklu Ümit Temel ile Levent Polat'ın Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, Göçmen ilan edilmelerine karar verildi.

Çin uyruklu 16.2.1988 doğumlu Menglong Lı'nın, nitelikli dolandırıcılık suçundan Çin Yetkili makamlarına iadesi amacıyla kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığının öğrenilmesi nedeniyle yasaklı göçmen ilan edildi.

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Mehmet Demir isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan suç örgütleri ile bağlantısı olduğunun öğrenilmesi nedeniyle Yasaklı Göçmen ilan edildi.

