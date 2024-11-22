Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 55 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- RUHİ HAKAN İÇÖZ
- FATMA HASSUNOĞLU
- ÇETİN KARTAL
- ADELINA VOLKOVA
- SALİH YILDIZ
- NURİLAYDA AY
- YUSUFCAN AKBULUT
- MEHMET FERİT ALAÇAM
- ABDULKADİR KURT
- AYKUL İNGENÇ
- RECEP ÇAKIL
- YUSUF KURT
- EMRE CAN ÇOLAĞ
- ASİYE AYDIN
- KIVANÇ ASLAN
- ZEYNEP KÖSE
- RIZA MERT TORUN
- DOÇ. DR. DİLBER UZUN ÖZŞAHİN
- SULTAN GÜLDALI
- OĞUZ KARAKAŞ
- ÖZLEM ÖZDEMİR
- CEMRE ÇOLAĞ
- MÜESSER MASAL EREN
- KÜBRA BULAN
- HASAN ŞENPINAR
- RUKİYE BİBER
- OSMAN CAN SÖNMEZ
- ÇAĞRI KARABEY
- RECEP NAHIRCI
- RASUDANA BAGHIRZADE
- CENK GÜMÜŞ
- ERHAN BALLI
- MEHMET YILDIZ
- NESLİHAN TAŞ
- AYNUR OMIROVA
- ZEKERİYE GÖKTEPE
- HANDE BAYAR
- GÜLCAN YALÇIN
- HİRA NUR KAYA
- DJAMAL MOKHAMED AKHMED
- ŞİLAN KARAKAYA
- ARDA ÇELİK
- YUSUF AKAR
- BEYZA ÇELİK
- HASAN ACAR ŞANVERDİ
- SÜHEYLA GEZER
- CANSU DİNDAR
- SABINA RAHIMOVA
- BEYZA EKİZ
- MEHMET ERKOÇ
- MEHMET FERHAT AKALIN
- JENNET BAYLIYEVA
- ABDÜLHAMİT ÇETİN
- BEYZANUR KARTAL
- MUSTAFA GÜMÜŞ