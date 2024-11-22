Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 55 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

Erhan Arıklı: CHP, TBMM kararının neresinde? Erhan Arıklı: CHP, TBMM kararının neresinde?
  1. RUHİ HAKAN İÇÖZ     
  2. FATMA HASSUNOĞLU             
  3. ÇETİN KARTAL               
  4. ADELINA VOLKOVA
  5. SALİH YILDIZ                  
  6. NURİLAYDA AY              
  7. YUSUFCAN AKBULUT               
  8. MEHMET FERİT ALAÇAM        
  9. ABDULKADİR KURT
  10. AYKUL İNGENÇ            
  11. RECEP ÇAKIL                 
  12. YUSUF KURT                   
  13. EMRE CAN ÇOLAĞ                    
  14. ASİYE AYDIN                   
  15. KIVANÇ ASLAN             
  16. ZEYNEP KÖSE
  17. RIZA MERT TORUN    
  18. DOÇ. DR. DİLBER UZUN ÖZŞAHİN                 
  19. SULTAN GÜLDALI      
  20. OĞUZ KARAKAŞ           
  21. ÖZLEM ÖZDEMİR        
  22. CEMRE ÇOLAĞ             
  23. MÜESSER MASAL EREN    
  24. KÜBRA BULAN              
  25. HASAN ŞENPINAR      
  26. RUKİYE BİBER                
  27. OSMAN CAN SÖNMEZ            
  28. ÇAĞRI KARABEY          
  29. RECEP NAHIRCI         
  30. RASUDANA BAGHIRZADE     
  31. CENK GÜMÜŞ
  32. ERHAN BALLI                 
  33. MEHMET YILDIZ           
  34. NESLİHAN TAŞ              
  35. AYNUR OMIROVA        
  36. ZEKERİYE GÖKTEPE 
  37. HANDE BAYAR               
  38. GÜLCAN YALÇIN         
  39. HİRA NUR KAYA            
  40. DJAMAL MOKHAMED AKHMED         
  41. ŞİLAN KARAKAYA       
  42. ARDA ÇELİK                    
  43. YUSUF AKAR                   
  44. BEYZA ÇELİK                  
  45. HASAN ACAR ŞANVERDİ       
  46. SÜHEYLA GEZER         
  47. CANSU DİNDAR           
  48. SABINA RAHIMOVA                   
  49. BEYZA EKİZ                      
  50. MEHMET ERKOÇ          
  51. MEHMET FERHAT AKALIN      
  52. JENNET BAYLIYEVA     
  53. ABDÜLHAMİT ÇETİN                 
  54. BEYZANUR KARTAL                    
  55. MUSTAFA GÜMÜŞ