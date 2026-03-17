Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada Ercan Havaalanında olağanüstü hareketlerin yaşandığı, uçakların geri döndüğü veya bazı uçakların Adana’ya yönlendirildiğine dair kirli ve asparagas haberler yayınlanmaktadır.

Ercan Havaalanında şu anda hiçbir olağanüstü durum yoktur. Uçaklar normal uçuşlarına devam etmekte, F16 larımız ise rutin devriye görevi yapmaktadır.

Özellikle medya mensubu arkadaşlarımızın, kendilerine ulaşan kirli bilgileri yayınlamadan önce, bizimle irtibata geçmelerini rica ediyorum."