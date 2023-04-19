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Üreticilerimiz, İkamet Adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerini Köy Kooperatif Şirketlerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alabileceklerdir.

Bu bağlamda zararlar kapsamına giren 215 köydeki 5494 üreticiye 716.907,50 Dönüm alan için Toplam 38.961.581 TL tazminat ödemesi yapılacaktır.

Genel Tarım Sigortası Fonu , 2021-2022 Üretim Yılı Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin Kuraklık ve Verim Kaybı Tazminatlarının Hesap Kapatma Ödeme sinin K.T. Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

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