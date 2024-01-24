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Bakanlık olarak bu konuda gereken takibi yaparken, sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığımızı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin atacağı adımlara göre, mütekabiliyet esasları içerisinde gereken tedbirleri alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı taşımacıların Güney Kıbrıs’a geçişlerini kısıtlayıcı bir takım düzenlemeler yapmakta olduğu bilgimize gelmiştir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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