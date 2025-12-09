Erenköy-Karpaz Belediyesi’ne bağlı köylerde son günlerde etkisini sürdüren yağışlar devam ediyor ancak şu ana kadar zarar verici bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, ülke genelindeki olumsuz hava koşullarına karşın bölgede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakırcı, belediyeye ulaşan ciddi bir durum olmadığını vurgulayarak, vatandaşların bugün ve önümüzdeki günlerde yaşanabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin olası tüm olumsuzluklara karşı hazır şekilde beklediğini de ekledi.

Başkan Bakırcı, Gönyeli, Girne ve diğer bölgelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Acil iletişim numaraları:

Hurşit Köylü – 0 (533) 862 53 50

Aykan Kızılbora – 0 (542) 874 14 62

Seyfullah Kaba – 0 (533) 855 10 86