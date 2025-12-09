Erhürman, Lefkoşa, Girne, Gönyeli-Alayköy, Çatalköy-Esentepe, Dikmen ve Güzelyurt belediye başkanları, Meteoroloji Dairesi Müdürü, Polis Genel Müdürü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve hükümet yetkilileri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı, tüm ekiplerin dün geceden itibaren sahada insanüstü bir çaba gösterdiğini vurguladı. Özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını belirtti.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre öğleden sonra başlayıp yarın sabaha kadar sürmesi beklenen güçlü yağış ihtimaline dikkat çeken Erhürman, yetkili makamların kısa süre içerisinde daha net açıklamalar yapacağını ifade etti.

Gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı tarafından anbean takip edildiğini belirten Erhürman, yağıştan etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahada görev yapan tüm birimlere kolaylıklar diledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yurttaşlara da önemli bir uyarıda bulunarak:

“Yetkili makamların açıklamalarını takip edin, yağışların yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” çağrısında bulundu.