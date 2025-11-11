Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), ilçede saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, ilçede saat 00.02’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Üçüncü deprem saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 06.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."