Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.06'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREM BİRÇOK ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi.

Depremi hissedenler, sosyal medyada depreme ilişkin birçok paylaşım yaptı. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını aktaran Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

BALIKESİR AĞUSTOS AYINDAN BERİ SALLANIYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ağustos ayından bu yana sallanıyor. Sındırgı'da 10 Ağustos günü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu tarihte başlayan artçılar günlerce sürerken, 27 Ekim günü ilçe bir kez daha 6,1 ile sarsılmıştı.

İlçe Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmişti.