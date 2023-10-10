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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

Kazada yaralıların olduğunu öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir köyünün yakınlarındaki ana yolda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

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