Balıkesir köyünün yakınlarındaki ana yolda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
Kazada yaralıların olduğunu öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor
Kaynak: Haber Kıbrıs
Balıkesir köyünün yakınlarındaki ana yolda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
Kazada yaralıların olduğunu öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor
Kaynak: Haber Kıbrıs
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