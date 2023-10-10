27. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı 27. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı

Balıkesir köyünün yakınlarındaki ana yolda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. 

Kazada yaralıların olduğunu öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

Kaynak: Haber Kıbrıs