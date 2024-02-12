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Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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