15 gündür yoğun bakımda olan Chukwudı Oliver Nwauuisi’nin ölümü mahkemede cinayet olarak ele alınacak.

“Taammüden adam öldürmeye teşebbüs” ve Ağır yaralama” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar I.E. ve A.A. artık cinayetten yargılanacak...

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Zanlılar I.E. ve A.A Haspolat'ta 10 Ocak'ta depozito tartışması sırasında 23 yaşındaki Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye baltalarla saldırmış, kaçış sırasında 11 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralanmıştı.

Mahkemede verilen şahadette iki zanlının, evin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltalar ile öldürmek kastıyla saldırıp, Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlayarak, ağır yaralanmasına sebep olduklarına vurgu yapılmıştı.

İki zanlı, yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a kaçmış ve Suç ve Suçlara İlişkin Bilgi Değişim Ofisi’yle yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanıp Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile teslim edilmişlerdi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi





