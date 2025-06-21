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Bunun üzerine gece saatlerinde evinden alınan Dr.Doğan Erkal çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Anestezi Uzmanı Dr.Süleyman Güneş hakkında ev hapsi, Anestezi Teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi. Gelişmeyi değerlendiren baba Hasan Gül, “Adalete güveniyoruz, oğlumu öldüren doktor, hak ettiği cezaya çarptırılsın” dedi.

Mersin İz Haber’e göre Türkiye Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda haklarında soruşturma izni verilen Dr. Doğan Erkal’ın itirazı 8 ay sonra karara bağlandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’ncü Dava Dairesi, Dr. Erkal’ın, itirazını reddetti.

Girne’den Mersin’e mide balonu taktırmak için giden, 22 yaşında işlem sırasında hayatını kaybeden Ali Can Gül’ün doktoru tutuklandı.

Girne'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

Girne'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

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