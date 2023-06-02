ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) göre mevduat kayıpları 2023'ün ilk çeyreğinde 470 milyar doları aştı. Azalma oransal olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oldu.

Çıkış, 1984'te bu tür verileri toplamaya başladığından beri FDIC tarafından kaydedilen en büyük çıkış oldu.

Rapora göre, ABD bankaları Ocak-Mart döneminde çıkışlarının art arda dördüncü çeyreğini tamamladı. FDIC, düşüşün esas olarak sigortasız fonlardan kaynaklandığını belirterek, sigortalı mevduatların birkaç bölgesel bankanın başarısızlıkları arasında 255.1 milyar dolar veya yüzde 2.5 arttığına dikkat çekti.

FDIC başkanı Martin Gruenberg, "Sektörün bu strese verdiği tepkinin daha kalıcı etkileri, ikinci çeyrek sonuçlarını alana kadar tam olarak ortaya çıkmayabilir" dedi.

Rapor, 1 Mayıs'ta iflas eden ve bu yıl iflas eden üçüncü ABD'li borç veren kuruluş olan First Republic Bank'ı kapsamadı.

FDIC ayrıca, "sorunlu listesindeki" banka sayısının 4 artarak 43'e çıktığının ve bu listedeki bankaların elindeki varlıkların 58 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Gruenberg, ABD bankacılık sektörünün, özellikle ticari gayrimenkul gibi alanlarda, enflasyon, artan oranlar ve ekonomik baskının neden olduğu diğer risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda uyardı.

