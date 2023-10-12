Şimşek: TL'de değer kaybı için sebep kalmıyor Şimşek: TL'de değer kaybı için sebep kalmıyor

12  Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre;  dolar güne 27.73 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 29,41 liradan, sterlin ise 34.13 liradan işlem görüyor.