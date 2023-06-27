Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve davet etti.

CTP’li vekil Barçın, “Birçok kurumsal büyük firma, sponsorlu reklam verip, resmi tatil olan Kurban Bayramı boyunca açık olacağının duyurusunu yapıyor. Bu iş yerlerinde çalışan özel sektör emekçilerinin İş Yasası'na uygun ücretlerini alması yönünde Çalışma Bakanlığı ne yapmayı düşünüyor acaba?” diye sordu.

Bu konunun takipçisi olacağını belirten Barçın, “Yasaların uygulanıp uygulanmadığını bizzat takip edeceğimi ve gerekli mevzuatın özel sektör emekçileri için uygulanması adına bir Milletvekili olarak elimden ne gelirse yapacağımı belirtmek isterim” dedi.