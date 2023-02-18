Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Hükümet edenler neden izaz-ikramdan tasarruf etmiyor?” diye sordu.

CTP’li vekil Barçın, “Cumhurbaşkanlığı'nın, bütçede tasarrufa gidip, zaten halk için ayrılan ve kara propaganda ile 'bu kalemi deprem için aktarıyoruz' dedikleri "Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler" kalemindeki para 650 bin TL'dir” dedi.

Barçın, “Oysa Cumhurbaşkanlığı'nın, bütçede tasarrufa gidip, ‘halk için ayırmıyoruz’ dediği temsil ve ağırlama giderleri yani izaz-ikram kalemi 1 milyon 436 bin TL'dir” ifadelerini kullandı.