Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yetkili tüm denetim mercilerinin derhal İstatistik Kurumu’nda soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Yetkili tüm denetim mercileri derhal İstatistik Kurumu’nda soruşturma başlatmalıdır. Hatırlanacağı üzere Oto Tamircileri Birliğimiz Temmuz ayından itibaren, resmi olarak 2023 İşçilik Fiyat Listesini ‘Euro’ olarak belirleme kararı almış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmıştı. Ayrıca 01 Temmuz itibariyle de Bakanlar Kurulu kararı ile yeni Asgari Ücret üzerinden işçilik ödemeleri yapılacağı da resmi olarak karara bağlanmıştır. Peki tüm bunlara binaen İstatistik Kurumu yayınladığı verilerde araçların tamir ve bakımına ödenen malzeme ve işçilik ücretinin artışını (bakın malzeme ücreti de içinde) sizce ne kadar açıkladı? 0 (Sıfır) TL. Doğru veriye ulaşmak ve çalışanlar ile emeklilerin gasp edilen HP haklarını yeniden tesis etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın dostlar.”





