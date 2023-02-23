Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ocak 2023’te bütçe fazla verdi” dedi.

Ekonomist Barçın, Maliye Bakanlığı’nın Aralık 2022 ve Ocak 2023 bütçe gerçekleşme verilerini internet sitesi üzerinden yayımladığını aktardı.

2022 bütçesinin eksi 248 milyon 765 bin 626 TL ile kapandığını aktaran Barçın, “Ocak 2023 sonunda Türkiye'den kaynak akışı 0 TL olmasına karşın Bütçe Genel Gelir/Gideri artı 468 milyon 578 bin 979 TL, Yerel Gelir/Gideri artı 569 milyon 973 bin 627 TL olarak gerçekleşmiştir” açıklamasını yaptı.